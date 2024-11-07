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Петербургский дневник

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В поезде до Нижневартовска обнаружили тараканов и отцепили вагон

В поезде до Нижневартовска обнаружили тараканов и отцепили вагон

Пассажирам предоставили другие места В поезде № 107 Волгоград – Нижневартовск группа туристов столкнулась с неприятным инцидентом: в середине октября они обнаружили тараканов, ползающих по полу и стенам вагона.

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