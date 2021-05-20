Граждан за чертой бедности в Сахалинской области стало меньше в 2020 году

В 2020 году среднедушевые денежные доходы в Сахалинской области, по предварительным данным, составили 60135,8 рублей в месяц, и по сравнению с 2019 годом увеличились на 1,9%, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Сахалинстата.