Экипаж танка Т-72Б3М уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО) уничтожил опорный пункт и минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ), препятствовавшие продвижению штурмовых подразделений.
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