Путин разрешил «Балчуг Капитал» выкупить акции роскомпаний у Goldman Sachs

Речь идет о бумагах «Газпрома», «Лукойла», «Новатэка», «Интер РАО» и других. Компания, основанная Давидом Амаряном, уже скупала активы уходящих из России игроков — например, «Метрополис» и активы Caterpillar Владимир Путин разрешил выкупить российские акции у «Голдман Сакс Банк».
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