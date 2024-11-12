ТАСС: бойцы ВС РФ отменили стрельбу под Курском из-за мирных жителей

Боевики ВСУ спрятали боевую машину пехоты рядом с мирными жителями в селе Плехово Курской области. Из-за этого артиллеристы отдельного батальона спецназначения «Арбат» добровольческого корпуса отменили стрельбу, сообщил ТАСС.
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