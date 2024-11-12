360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    А что за вопрос - "... сейчас оценки численности Вооруженных сил Великобритании колеблются от 50 до 150 тысяч человек...Политолог Сипров:...
  • Любовь Курмаева (Клинцова)
    Старо, как мир: хочется и на елку влезть, и опу не оцарапать.Историк Лиманов: ...
  • Сергей Крюков
    ЗА НАРКОТУ СТАТЬЯ 20 ЛЕТ...Сбытчиков наркоти...

ТАСС: бойцы ВС РФ отменили стрельбу под Курском из-за мирных жителей

ТАСС: бойцы ВС РФ отменили стрельбу под Курском из-за мирных жителей

Боевики ВСУ спрятали боевую машину пехоты рядом с мирными жителями в селе Плехово Курской области. Из-за этого артиллеристы отдельного батальона спецназначения «Арбат» добровольческого корпуса отменили стрельбу, сообщил ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх