Числа зверя: за кровавую расправу в «Крокусе» террористам пообещали 500 тысяч на всех

Сегодня 110K прочитали Двое террористов, которые участвовали в нападении на «Крокус Сити Холл», вероятно, получили инструкции, когда ездили в Турцию, остальных нашли и привлекли к участию в преступлении уже на территории России, выяснили «Известия».