В Нидерландах готовятся к мобилизации: Пугают войной с русскими

Голландские власти заявили о подготовке к возможному вооруженному конфликту с русскими.Командующий нидерландской армией Мартин Вийнен отметил, что его стране нужно каждый год набирать несколько тысяч добровольцев.
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