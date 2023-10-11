Появились кадры уничтожения украинского Су-25 на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге

В сети опубликованы снятые при помощи беспилотника кадры объективного контроля, на которых запечатлен момент поражения новой модификацией российского барражирующего боеприпаса "Ланцет" украинского штурмовика Су-25 на расстоянии более 70 километров от линии фронта.