Появились кадры уничтожения украинского Су-25 на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге

В сети опубликованы снятые при помощи беспилотника кадры объективного контроля, на которых запечатлен момент поражения новой модификацией российского барражирующего боеприпаса "Ланцет" украинского штурмовика Су-25 на расстоянии более 70 километров от линии фронта.
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