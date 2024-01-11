Кузнецова рассказала, как Киев готовит детей для терактов и диверсий

Наталья Мурыгина

Гитлерюгенд. Который надо уничтожать без всякой жалости! Взял оружие, готовил теракт=активный и сознательный враг. Подлежит утилизации в навоз!!! К тому же вспомним Афганистан. Сколько там погибло наших от выстрелов в спину, сделанных детьми? Перестаньте быть наивными Д. Враг есть враг, а врага уничтожают.