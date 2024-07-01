Сидельцу СИЗО объяснили, что ему нужно стучаться в «другие двери»

Находящийся за решеткой крымчанин обратился за помощью, но вышел не на тех людей. Получив обращение сидельца, к нему в СИЗО-1 в Симферополе прибыли представители Общественной наблюдательной комиссии, которые, как потом рассказал председатель комиссии Андрей Козарь, разъяснили ему, «что интересующие заявителя вопросы не являются компетенцией ОНК».
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