Сидельцу СИЗО объяснили, что ему нужно стучаться в «другие двери»

Находящийся за решеткой крымчанин обратился за помощью, но вышел не на тех людей. Получив обращение сидельца, к нему в СИЗО-1 в Симферополе прибыли представители Общественной наблюдательной комиссии, которые, как потом рассказал председатель комиссии Андрей Козарь, разъяснили ему, «что интересующие заявителя вопросы не являются компетенцией ОНК».