Наночастицы золота восстановили зрение у мышей

Новую технологию разработали ученые из Университета Брауна. Они https://www.brown.edu/news/2025-04-16/goldeneyes результаты доклинических экспериментов, согласно которым наночастицы в комбинации с применением лазера успешно восстанавливают зрение лабораторным животным.
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