Расчеты БПЛА «Суперкам» сорвали ротацию ВСУ на приграничной территории

Расчеты новейших беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) «Суперкам» вскрыли пункты временной дислокации и ротацию подразделений украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.
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