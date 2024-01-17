Глава ФЛГР Вяльбе назвала предательством поездку на Игры в нейтральном статусе

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) своим разрешением для российских спортсменов поехать на летние Олимпийские игры - 2024 в Париже в нейтральном статусе создал для России очень хорошие условия.