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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Бакаева 4 гола в 6 последних матчах за «Химки». Зелимхан забил «Локомотиву» в 3-й раз за сезон

Сегодня полузащитник «Химок» отличился на 32-й минуте матча 17-го тура Мир РПЛ и вывел подмосковную команду вперед (2:1, первый тайм).

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