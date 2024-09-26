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Счетная палата нашла 115 тысяч заемщиков, взявших по несколько льготных ипотек

Счетная палата нашла 115 тысяч заемщиков, взявших по несколько льготных ипотек

Рекордсменом по количеству льготных ипотек в одни руки оказался гражданин, у которого их 26. Во времена льготного ипотечного бума предприимчивые заемщики смогли взять по несколько ипотечных кредитов из разных льготных программ.

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