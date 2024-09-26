Счетная палата нашла 115 тысяч заемщиков, взявших по несколько льготных ипотек

Рекордсменом по количеству льготных ипотек в одни руки оказался гражданин, у которого их 26. Во времена льготного ипотечного бума предприимчивые заемщики смогли взять по несколько ипотечных кредитов из разных льготных программ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)