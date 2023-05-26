«Такая бойня и никаких результатов!» Сражение при Бауцене

Наполеон наблюдает штурм Бауцена. Рисунок XIX в. по картине И. Белланже Общая ситуация После поражения под Лютценом (Поражение русско-прусской армии при Лютцене) русско-прусская армия оставила Лейпциг и Дрезден, отошла за Эльбу.
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