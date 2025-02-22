Пение как эффективный метод реабилитации после инсульта: восстановление речи и улучшение качества жизни

Инсульты часто приводят к афазии — расстройству речи церебрального происхождения. Около 40% пациентов, перенесших инсульт, страдают от афазии, и половина из них испытывают симптомы даже через год после приступа.
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