Вечерняя сводка событий СВО 27 августа! Доброполье пылает: ликвидирована элита ВСУ, провал операции

На добропольском направлении российские подразделения продолжают развивать наступление. По данным военных источников, бойцы спецназа нанесли удар по группам операторов беспилотников, которые украинское командование перебросило на этот участок фронта для усиления обороны и сдерживания продвижения российских войск.