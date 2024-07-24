Объем рынка блогосферы за год вырос более чем на треть

Объем российского рынка инфлюенс-маркетинга на площадках VK, YouTube, Twitch, Telegram и Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) составил 21,3 млрд рублей в первом полугодии 2024 года, тогда как за аналогичный период 2023-го — 15,9 млрд рублей.