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Объем рынка блогосферы за год вырос более чем на треть

Объем рынка блогосферы за год вырос более чем на треть

Объем российского рынка инфлюенс-маркетинга на площадках VK, YouTube, Twitch, Telegram и Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) составил 21,3 млрд рублей в первом полугодии 2024 года, тогда как за аналогичный период 2023-го — 15,9 млрд рублей.

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