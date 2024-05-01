Синоптик Колесов рассказал о погоде на 1 мая в Петербурге в разные годы

Сегодня прохладно, но не худший вариант Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале рассказал о погоде 1 мая, а также отметил, что рекордное тепло и рекордный холод нам сегодня не грозит.
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