Новосибирские депутаты обратятся в Госдуму с предложением по экологическим платежам

На заседании комиссии Заксобрания по экологии депутаты приняли решение обратиться в Государственную думу РФ с предложением о корректировках в использовании платежей за негативное воздействие на окружающую среду.
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