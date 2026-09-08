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Лавров заявил, что на дипломатическом фронте по Украине ничего не происходит

Лавров заявил, что на дипломатическом фронте по Украине ничего не происходит

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью проекту «Сама Меньшова» ответил на вопрос о том, что происходит за закрытыми дверями на переговорах по Украине.

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