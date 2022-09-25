В калужском машиностроительном комплексе занято более 48 тыс. человек

Более 48 тыс. человек, 42,8% среднесписочной численности промышленного сектора региона — занято на сегодняшний день в машиностроительном комплексе Калужской области Среднемесячная начисленная заработная плата работников отрасли варьирует от 51 тыс.
Более 48 тыс. человек, 42,8% среднесписочной численности промышленного сектора региона — занято на сегодняшний день в машиностроительном комплексе Калужской области Среднемесячная начисленная заработная плата работников отрасли варьирует от 51 тыс.
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