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В МВД заявили, что водителям с "просроченными" правами запрещено управлять автомобилем

В МВД заявили, что водителям с "просроченными" правами запрещено управлять автомобилем

Права, срок которых истек в 2022–2025 годах, действуют еще три года В пресс‑центре столичного главка МВД РФ РИА Новости разъяснили правила действия и замены водительских удостоверений.

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