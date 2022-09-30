Как продали Украину за бутылку шнапса

Отмена сухого закона и появление германских оккупационных войск в Киеве совпали, поэтому в то время появилась шутка: «Продали Украину за бутылку шнапса!» Немцы быстро поставили самостийников на место и разогнали Раду.
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