Спасатели выехали на место в 09:38. На автодороге Р-22 огонь охватил Ford по всей площади. Ликвидировали пожар в 09:55.
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Спасатели выехали на место в 09:38. На автодороге Р-22 огонь охватил Ford по всей площади. Ликвидировали пожар в 09:55.