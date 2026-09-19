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Аргументы и Факты

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Пушилин сообщил о 18 пострадавших при атаках БПЛА в ДНР

Пушилин сообщил о 18 пострадавших при атаках БПЛА в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике пострадали 18 мирных жителей, в том числе трое детей, при атаках ударных беспилотников ВФУ 19 сентября.

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