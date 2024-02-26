В Карагандинской области нашли еще один способ улучшения здравоохранения

В Караганду прибыл большой десант специалистов Медицинского центра Управления делами Президента РК. Приехали около 30 врачей разного профиля: от онкологов, нейро и кардиохирургов до аллергологов и генетиков.
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