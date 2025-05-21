Ансамбль имени Александрова впервые выступил в РАНХиГС при президенте РФ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова дал свой первый концерт в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ в Москве.
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