Яндекс запустил платформу для поддержки инклюзивного трудоустройства

Благотворительный фонд Яндекса «Помощь рядом» 21 сентября 2026 года представил новую информационную онлайн-платформу, предназначенную для компаний и некоммерческих организаций (НКО), занимающихся или планирующих развивать инклюзивное трудоустройство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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