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Регионы России

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Яндекс запустил платформу для поддержки инклюзивного трудоустройства

Яндекс запустил платформу для поддержки инклюзивного трудоустройства

Благотворительный фонд Яндекса «Помощь рядом» 21 сентября 2026 года представил новую информационную онлайн-платформу, предназначенную для компаний и некоммерческих организаций (НКО), занимающихся или планирующих развивать инклюзивное трудоустройство.

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