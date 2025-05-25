Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Мадрид для обсуждения кризиса в Газе

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан принял участие в заседании комитета, сформированного в ходе внеочередного совместного арабо-исламского саммита по ситуации в секторе Газа, 24 мая сообщает Саудовское агентство печати (SPA).
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