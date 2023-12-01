Офис Нетаньяху: ХАМАС не выполнил обязательства по освобождению из плена женщин

Представители офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступили с заявлением о том, что ХАМАС не исполнил обязательства, связанные с необходимостью освободить из плена более серьезное количество женщин.
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