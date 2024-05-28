Главы МИД стран ЕС обсудили санкции против Израиля из-за невыполнения решения МС

Министры иностранных дел Европейского союза впервые обсудили возможность введения санкций против Израиля, если он не выполнит постановление Международного суда по прекращению боевых действий, в том числе в городе Рафах.
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