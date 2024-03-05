Стратегические исторические естественные границы России

Вчера наш дорогой Дмитрий Анатольевич Медведев - Президент в прошлом, Президент в будущем - сказал очень важные слова: "В случае с так называемой Украиной, или, если говорить более точно, с Малороссией, всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину: территории по обоим берегам Днепра – неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ.