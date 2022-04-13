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Бензема вытащил «Реал» в полуфинал ЛЧ, «Вильярреал» Эмери выбил «Баварию», CAS объяснил отказ перенести стыки России, 7-й матч Ротенберга и Федорова и другие новости

Бензема вытащил «Реал» в полуфинал ЛЧ, «Вильярреал» Эмери выбил «Баварию», CAS объяснил отказ перенести стыки России, 7-й матч Ротенберга и Федорова и другие новости

Доброе утро! У нас хорошие новости: вчера были еврокубки, сегодня будут еврокубки и завтра — тоже еврокубки! А прямо сейчас — дайджест главных новостей  ☀️ 1.

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