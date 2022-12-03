Действия ЧВК «Вагнер» под Бахмутом истощают наступательный потенциал ВСУ

Попытки Вооруженных сил Украины любой ценой удержать Бахмут лишают их наступательного потенциала на других направлениях: все подкрепления боевиков, которые Киев присылает в город, методично уничтожаются действующими там отрядами ЧВК «Вагнер».
Попытки Вооруженных сил Украины любой ценой удержать Бахмут лишают их наступательного потенциала на других направлениях: все подкрепления боевиков, которые Киев присылает в город, методично уничтожаются действующими там отрядами ЧВК «Вагнер».
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