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Действия ЧВК «Вагнер» под Бахмутом истощают наступательный потенциал ВСУ

Действия ЧВК «Вагнер» под Бахмутом истощают наступательный потенциал ВСУ

Попытки Вооруженных сил Украины любой ценой удержать Бахмут лишают их наступательного потенциала на других направлениях: все подкрепления боевиков, которые Киев присылает в город, методично уничтожаются действующими там отрядами ЧВК «Вагнер».

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