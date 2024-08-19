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Откровенно-провокационные работы, отражающие суровые реалии жизни

Откровенно-провокационные работы, отражающие суровые реалии жизни

Картины, базирующиеся на суровых реалиях нашей жизни. Автор: Biljana Djurdjevic.  Отчасти грустные и мрачные, но в то же время до боли жизненные и правдивые ситуации, связанные с суровыми реалиями нашей жизни являются неотъемлемой частью реалистичных картин сербского художника Билляны Дюрдьевич (Biljana Djurdjevic).

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