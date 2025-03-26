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Трехлетняя девочка застрелила годовалого ребенка из найденного дома пистолета

Трехлетняя девочка застрелила годовалого ребенка из найденного дома пистолета

Девочка застрелила годовалую сестру из пистолета, найденного дома.Трехлетняя девочка нашла дома пистолет и случайно застрелила свою годовалую сестру.

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