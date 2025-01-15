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БИБИРЕВО наш дом

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Суд вынес приговор подросткам, избившим мужчину у метро «Фонвизинская»

Суд приговорил троих подростков к лишению свободы на сроки от двух лет и шести месяцев до пяти лет лишения свободы в воспитательной колонии по делу об избиении мужчины в подземном переходе вестибюля станции метро «Фонвизинская» Люблинско-Дмитровской линии метро.

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