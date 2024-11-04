Стереотипы Нового года в СССР: пять привычек, от которых в 2025 году лучше отказаться Ольга ВайленкоНовый год в Советском Союзе — особое время, наполненное запахом мандаринов, блеском гирлянд и множеством традиций, которые передавались из поколения в поколение.