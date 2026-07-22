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Пассажиры 45 рейсов не вылетят вовремя из Пулково в среду

Пассажиры 45 рейсов не вылетят вовремя из Пулково в среду

В среду из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге не могут вылететь по расписанию 45 самолетов. Изменения затронули рейсы в Минеральные Воды, Нижнекамск, Ереван, Геленджик и Бодрум.

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