Звезда «Лихих» поставил спектакль по роману «Пролетая над гнездом кукушки»

Актёр Егор Кенжаметов, известный благодаря своей роли в сериале «Лихие», и театральный артист Артемий Мильграм, выступающий в кино и на сцене, представили зрителям спектакль «Над кукушкиным гнездом», основанный на культовом романе Кена Кизи.