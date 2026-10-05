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Нижегородская правда

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Звезда «Лихих» поставил спектакль по роману «Пролетая над гнездом кукушки»

Актёр Егор Кенжаметов, известный благодаря своей роли в сериале «Лихие», и театральный артист Артемий Мильграм, выступающий в кино и на сцене, представили зрителям спектакль «Над кукушкиным гнездом», основанный на культовом романе Кена Кизи.

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