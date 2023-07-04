В Новосибирске отремонтируют стелу в честь героев Великой Отечественной войны

Горзеленхоз начал ремонт стелы на Красном проспекте около храма Александра Невского.О старте работ по ремонту стелы в честь героев Великой Отечественной войны сообщили в управлении по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска.
Горзеленхоз начал ремонт стелы на Красном проспекте около храма Александра Невского.О старте работ по ремонту стелы в честь героев Великой Отечественной войны сообщили в управлении по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска.
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