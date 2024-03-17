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Закон, порядок, государство

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На военной базе ЮВО в Армении подвели промежуточные итоги отопительного периода

На военной базе ЮВО в Армении подвели промежуточные итоги отопительного периода

Комиссия заключила, что КЭС соединения выполняет все нормативные мероприятия на коммунальных объектах, способствующих успешному прохождению отопительного сезона, несмотря на неблагоприятные погодные условия и суровый высокогорный климат, работа на всех объектах инфраструктуры выполняется в штатном режиме и без происшествий.

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