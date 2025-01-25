20 обычных фотографий, которые внезапно оказались похожими на шедевр живописи

Иногда жизнь неожиданно напоминает искусство. Самые обычные сцены: свет, упавший под правильным углом, игра теней, случайный жест — вдруг превращаются в настоящие шедевры, будто вырванные из классической живописи.
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