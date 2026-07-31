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«Лига Ставок» о ставках на Медиалигу: «Это специфический продукт с особенностями. Для формирования линии нужно разработать отдельную математическую модель»

В «Лиге Ставок» поддержали идею об открытии ставок на матчи Winline Медиалиги. – Осенью 2026-го или весной 2027-го букмекеры могут начать принимать ставки на матчи Медиалиги.

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