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FiNE NEWS

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Пожар в московской квартире из-за конфликта при выселении: пенсионерка подожгла жильё новой хозяйки

В Москве произошёл серьёзный пожар в квартире, которая принадлежит 30-летней преподавательнице Нино. Женщина должна была заехать в своё жильё, купленное четыре года назад за 9 миллионов рублей, однако бывшая владелица квартиры, пенсионерка, отказалась покидать помещение.

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