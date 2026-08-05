Пожар в московской квартире из-за конфликта при выселении: пенсионерка подожгла жильё новой хозяйки

В Москве произошёл серьёзный пожар в квартире, которая принадлежит 30-летней преподавательнице Нино. Женщина должна была заехать в своё жильё, купленное четыре года назад за 9 миллионов рублей, однако бывшая владелица квартиры, пенсионерка, отказалась покидать помещение.