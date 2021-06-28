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Заведующую отделением 1-й РКБ будут судить за смерть новорожденной в Ижевске

Заведующую отделением 1-й РКБ будут судить за смерть новорожденной в Ижевске

Заведующую отделением патологии новорожденных и недоношенных Первой республиканской клинической больницы минздрава УР, врача-неонатолога, обвиняют в том, что в сентябре 2019 года она не провела необходимые диагностические мероприятия в отношении новорожденной, чтобы подтвердить или исключить ранее поставленный диагноз, не учитывая динамику заболевания, исключила у больной врожденный порок развития кишечника, не провела контроль электролитов крови, артериального давления, кислотно-основного состояния крови.

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