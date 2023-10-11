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Конфликт на Украине: НАТО делает шокирующее признание и призывает к мирным переговорам с Россией

Конфликт на Украине: НАТО делает шокирующее признание и призывает к мирным переговорам с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что конфликт на Украине начался из-за расширения альянса. Il Fatto Quotidiano указывает, что если бы НАТО не расширила свои границы, боевые действия могли бы быть избежаны.

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