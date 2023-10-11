Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что конфликт на Украине начался из-за расширения альянса. Il Fatto Quotidiano указывает, что если бы НАТО не расширила свои границы, боевые действия могли бы быть избежаны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии