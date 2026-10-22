Мировые цены на нефть ускорили рост до 3–4%, при этом стоимость марки Brent впервые с 5 мая превысила 113 долларов за баррель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Telegraph: Минобо...
- ГБ Внешнеполитически...
- ГБ DR: Зеленский тай...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым